Fiorentina, Torreira imprescindibile: si lavora per il riscatto dall'Arsenal

FIRENZE - Inutile negarlo: il protagonista indiscusso di Inter-Fiorentina è stato Lucas Torrieira. Al di là del gol che ha portato avanti i viola, il centrocampista uruguayano (che arriverà in giornata nel suo Paese per rispondere alla chiamata della Nazionale) ha diretto con la solita maestria le operazioni in mezzo al campo, mettendo in mostra il consueto temperamento da guerriero che gli ha permesso anche di superare il doloroso incidente costatogli un dente. Il buco lasciato dallo scontro di gioco è stato già riparato, con un passaggio notturno dal dentista di fiducia che ha rimesso le cose in ordine, seguito dalla partecipazione alla sfida della Fiorentina femminile. Che, se sia un caso non si sa, con lui e Nico Gonzalez in tribuna ha ritrovato il successo che mancava ormai da tempo. Tuttofare in mezzo al campo, portafortuna sugli spalti: Firenze sembra non poter più fare a meno di Torreira in alcun modo. La speranza sua e dell'Uruguay è che l'effetto non svanisca durante le sfide con Perù e Cile valide per le qualificazioni mondiali, con il rientro alla base viola previsto a ridosso della sfida con l'Empoli alla ripresa. Da quel momento in poi si inizierà a parlare anche del suo futuro: Torreira non ha nascosto di trovarsi molto bene a Firenze, ed ha ammesso che i suoi procuratori hanno già avuto un contatto con la dirigenza viola per parlare del possibile riscatto dall'Arsenal (fissato la scorsa estate a 15 milioni). Lui ci spera, la città lo sogna: ora la palla passa alla Fiorentina.