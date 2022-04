Fiorentina, Castrovilli dopo l'operazione: "Conto i giorni che mancano al rientro"

Nelle scorse ore Gaetano Castrovilli si è operato al ginocchio dopo il grave infortunio rimediato nel match del Franchi tra Fiorentina e Venezia. Il centrocampista pugliese dovrà stare fuori per 8-10 mesi ma, a giudicare dalla foto postata sui social e dal messaggio per rassicurare i propri tifosi, sembra carichissimo e pronto per mettersi a lavoro e tornare il più presto possibile.