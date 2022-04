Fiorentina, striscione dei tifosi all'Arechi: "Salerno solo Sabrina"

SALERNO - Dopo aver accolto in questa stagione il 'traditore' Vlahovic con un'infernale coreografia dantesca (allo stadio 'Franchi' in Coppa Italia) e aver di recente usato il sarcasmo per criticare il nuovo logo ideato dal club, all'Arechi i tifosi della Fiorentina hanno invece risfoderato l'arma dell'ironia che li ha resi celebri in passato.