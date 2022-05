Italiano e la linea rossa: è scontro frontale con Mourinho

FIRENZE - Un duello all’ultimo respiro, una sfida che dirà una verità probabilmente definitiva sull’Europa. Dal faccia a faccia di Vincenzo Italiano con Mourinho lunedì prossimo, l’allenatore saprà quanto poter sperare ancora nel piazzamento internazionale. Certo è che la Fiorentina è obbligata a tornare a vincere per proseguire un cammino che la porterebbe verso il «sogno» come lo ha definito a più riprese il tecnico viola. Non era un obiettivo previsto ad inizio anno ma, dopo i buoni risultati ottenuti fino a quindici giorni fa, la città ha iniziato a credere fortemente nell’impresa. Mancano tre partite da qui alla fine ma la prima, quella contro la Roma, dirà se sarà ancora possibile continuare a sperare. Sarà uno scontro frontale, fra giocate e tattica in cui il viola spera di avere la meglio dopo aver perso il primo round all’andata.

Roma e Fiorentina, numeri opposti Vincenzo Italiano arriva alla sfida contro la Roma con l’amarezza di quattro sconfitte consecutive fra campionato e Coppa Italia. Dopo essere stata eliminata infatti dalla Juventus nella competizione nazionale, la Fiorentina da quel momento non è più riuscita a centrare un successo. E così è capitolata a Salerno, allo stadio Artemio Franchi con l’Udinese per 4-0 e infine nell’ultima uscita a San Siro contro il Milan. Sconfitte, diverse fra loro, che tuttavia rischiano di rovinare un’ottima stagione. Lo stesso Italiano, fra l’altro, non aveva mai perso per quattro partite consecutive, nemmeno la passata stagione quando sedeva sulla panchina dello Spezia. Al massimo era capitolato per tre volte di seguito fra dicembre 2020 e gennaio 2021.

Fiorentina più diciotto Il dato relativo alla Fiorentina che invece continua a stupire in positivo è quello dei maggior punti ottenuti rispetto allo scorso campionato. Sono infatti diciotto le lunghezze in più in confronto al 2020- 21 dopo aver disputato la trentacinquesima giornata. Un miglioramento che vede il club di Rocco Commisso in vetta alla serie A in questa speciale classifica. È seguita dal Torino con più undici e dal Milan con più sei. E se a questo punto della stagione, un anno fa, i viola erano al tredicesimo posto nella graduatoria adesso è all’ottavo. Ma sa che dovrà fare di tutto per risalire ancora per ottenere l’impresa.