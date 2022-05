Saponara: "Italiano? Mi chiede sempre una cosa prima di farmi entrare"

FIRENZE - Sono Riccardo Saponara e risolvo i problemi. Perché quelli che li risolvono sono come lui: presenti, concreti, affidabili. E la Fiorentina di cose da mettere a posto in tempi brevi ne ha diverse. Tre gol (mai banali, anzi bellissimi quelli segnati al Genoa e al Milan con tiri a girare sul palo lontano dal coefficiente altissimo di difficoltà), tre assist, tanti ricami d’autore mai fini a sé stessi e in cui invece c’è la firma di chi sa associare la sostanza all’estetica. Per questo Italiano si affida spesso e volentieri a Saponara, in una linea di continuità che parte da Spezia lo scorso anno - dove il tecnico siciliano aveva ritagliato un ruolo su misura per l’attaccante - e arriva fino a Firenze: per quanti minuti avrà a disposizione nei 270 che mancano alla fine del campionato, l’esterno-fantasista romagnolo garantirà un contributo importante. La Fiorentina ne ha bisogno.

Italiano e Saponara, un rapporto speciale «Sono davvero soddisfatto fin qui della mia stagione. Onestamente - ha detto Saponara in un’intervista al sito del club viola - a inizio anno non credevo di avere tutte queste occasioni di poter giocare e di dare il mio contributo alla squadra, sia in campo che fuori, e ciò mi rende molto orgoglioso. Sarebbe un peccato finire la stagione senza raggiungere l’obiettivo: è nelle nostre corde e ci proveremo fino alla fine». Il rapporto con Italiano, si diceva. Intenso, vero, speciale. «Mi sento molto responsabile quando l’allenatore mi chiama in causa, perché so quanta fiducia ha in me e allora mi impegno al massimo per ripagarla. Cosa mi chiede? Di entrare in campo come a Genova (dove appunto ha segnato un gol stupendo, ndr). Scherzi a parte, sono richieste che provengono dalla stima che credo il tecnico ha nei miei confronti. Poi, è chiaro che giocatori d’esperienza sono chiamati a dare un po’ di più per se stessi e per i compagni che hanno intorno: è il mio compito».