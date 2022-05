Fiorentina, ecco quanto vale la qualificazione in Europa

FIRENZE - Storia, orgoglio e prestigio. Ma anche soldi e quella giusta dose di appeal che, negli ultimi anni, la Fiorentina ha lentamente smarrito non prendendo più parte a competizioni europee. La sfida di sabato con la Juventus non mette in palio solo l’opportunità di centrare una vittoria che proietterebbe di diritto i viola nelle Coppe ma può rappresentare uno snodo decisivo nel processo di crescita internazionale del club sognato da Rocco Commisso quando, quasi tre anni fa, ha deciso di investire nel calcio italiano. Fermo restando che la solidità economica della Fiorentina non dipende certo dal ritorno sulla scena europea e che nella pianificazione del prossimo mercato saranno utilizzati gli introiti derivati dalla cessione di Chiesa (proprio dai bianconeri sono in arrivo gli ultimi 40 milioni) e una prima tranche dell’esborso di Madama per Vlahovic, è chiaro che la qualificazione all’Europa o alla Conference League cambierebbe nell'immediato lo status della squadra di Italiano. E questo in termini tanto economici quanto tecnici.

Milioni da Nyon Oltre al piazzamento finale in campionato (che fa oscillare tra i 7,7 e i 5,6 milioni i proventi dei diritti tv in Italia, a seconda che la Fiorentina chiuda al 6° o all’8° posto), c’è poi un intero filone legato agli utili che la società ricaverebbe dalla Uefa in base al trofeo al quale parteciperà: qualificarsi all'Europa League garantirebbe pronti-via 3,6 milioni, oltre ad una serie di prebende legate al numero di vittorie e pareggi nella fase a gironi più l’eventuale accesso al turno successivo (in caso di un felice percorso altri 7 milioni circa). Per non parlare poi del market pool, degli incassi al botteghino e della prospettiva di vincere la coppa, sogno che garantirebbe altri 15 milioni. Cifre un po’ più basse invece per quanto concerne la Conference League: sono 2,9 i milioni che arriverebbero nelle casse viola in caso di partecipazione al torneo nato appena un anno fa, mentre passando il girone eliminatorio la Fiorentina potrebbe incamerare altri 5 milioni (oltre alle altre voci a corredo elencate prima).