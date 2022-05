Fiorentina, Biraghi: "Il Franchi sarà una garanzia"

FIRENZE - Cristiano Biraghi capitano della Fiorentina, non ha dubbi il Franchi sarà determinante per la sfida contro la Juve. “Sono sicuro che lo stadio ci darà una grande spinta e tutti insieme cercheremo di andare a prenderci questa vittoria. Quando arrivi all’ultima partita - ha detto il capitano viola a “Weekly” sul sito del club - non serve dire si poteva fare meglio, si poteva fare questo o quello. Sappiamo come si fa a vincere e come si fa a perdere: c’è solo da tirare fuori le energie per fare risultato. Non conta più se sei stanco, se hai un dolore. Giochiamo contro la Juventus e ci giochiamo un posto in Europa, davanti a 35.000 nostri tifosi, in una cornice che sarà spettacolare. Lo stadio come sempre è una garanzia, non a caso siamo la seconda squadra del campionato ad aver conquistato più punti in casa. Serve la partita perfetta. Ci sarà da soffrire, ma mi fido della squadra e dei miei compagni: faremo una grande prestazione”.