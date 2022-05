Commisso sprona la Fiorentina: "Siamo a un passo dal traguardo"

FIRENZE - Rocco Commisso, dagli Stati Uniti, ha parlato a Vincenzo Italiano e ai giocatori della Fiorentina per la partita di domani sera al Franchi contro la Juventus nell'ultima gara della stagione che può valere l'accesso alle prossime competizioni internazionali. ''Siamo un gruppo unito e insieme affrontiamo questa partita: forza ragazzi per questa ultima fatica per raggiungere l'Europa. Ora siamo ad un passo da un traguardo che manca da 6 anni a questa società, ai suoi tifosi e alla città. Siamo ancora settimi in classifica nonostante le sconfitte con Udinese, Salernitana e Sampdoria. A proposito di quest'ultima, altre gare come quella di lunedì mi farebbero rischiare l'infarto e quindi non mi vedreste più'' ha detto il presidente viola.