Calciomercato Fiorentina: Gollini c'è, Jovic e Dodo in arrivo

FIRENZE - Dodo e Jovic, ci siamo . L’incontro di ieri tra Barone e Pradè con gli agenti del brasiliano nel “solito” hotel sui Lungarni, alla presenza di Ludovico Spinosi (figlio di Luciano, ex difensore di Roma e Juventus) nelle vesti di intermediario, ha aggiunto certezze a quelle che già c’erano (accordo con il calciatore non più in discussione da tempo e ormai ridotta al minimo la distanza tra domanda e offerta: accordo sotto i quindici milioni), mentre la sponda di Fali Ramadani da Milano ha permesso di chiudere su Jovic, tanto che da domani ogni giorno del fine settimana potrebbe essere quello giusto per vedere il serbo a Firenze: insomma il progetto della Fiorentina adesso inizia a prendere forma.

Traguardo

Anche perché intanto c’è l’annuncio di Gollini e quindi il due+due programmato e articolato in varie fasi per mettere insieme i quattro acquisti da dare a Vincenzo Italiano per il ritiro di Moena è ormai ad un passo dall’essere realizzato. E la giornata appena trascorsa è stata molto significativa in tal senso, avendo portato quegli elementi che servivano ad avvicinare il traguardo atteso: traguardo che è lì e la Fiorentina lo taglierà a braccia alzate insieme a Dodo e Jovic, aggiungendo l’esterno destro di qualità in difesa e il centravanti di cui tutti hanno ancora gli occhi pieni dei gol segnati con la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Dubbi non ce n’erano più ed era soltanto questione di limare e ritoccare contratti non semplici da un punto di vista economico, di individuare la formula giusta per abbinare i componenti senza “reazioni” compromettenti che rischiassero di mandare tutto in fumo. Formula trovata.

Ambizioni

Dodo-Shakhtar-Fiorentina in una trattativa, Real Madrid-Jovic-Fiorentina nell’altra: nomi grossi, società abituate a fare affari di rilievo, inevitabile che ci volesse un po’ di pazienza. Nemmeno molta, poi, e alla fine quel che conta è il risultato: l’intesa con gli ucraini è solo da ratificare, quella con gli spagnoli già sigillata.

Tirando le somme: Gollini si aggiunge a Mandragora e fanno due, Dodo e Jovic in tandem e fanno altri due. Italiano in Val di Fassa potrà già lavorare sulla squadra che tra poco più di un mese inizierà il campionato e subito dopo si presenterà alla porta d’ingresso per la Conference League e l’Europa: con quattro acquisti in gruppo che confermano le ambizioni della Fiorentina.