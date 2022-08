Playoff Conference League, Fiorentina con la vincente di Twente-Cukaricki

NYON (SVIZZERA) - Il sorteggio dei playoff di Conference League ha rivelato gli incroci per il terzo turno di qualificazione e per i playoff, compreso l'avversario che affronterà la Fiorentina: i viola se la vedranno contro la vincente di Twente-Cukaricki il 18 (andata) e il 25 (ritorno) agosto. Se la squadra di Italiano riuscirà a passare il turno, potrà accedere alla fase a gironi, in programma da settembre. La Fiorentina giocherà la prima partita del playoff in casa, la seconda in trasferta. Il doppio confronto tra Twente e Cukaricki, invece, andrà in scena il 4 e l'11 agosto. Il 26 agosto, infine, è in programma il sorteggio della fase a gironi della Conference League, trofeo di cui è campione in carica la Roma.