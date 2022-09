Italiano aspetta Milenkovic e il rientro dei nazionali

FIRENZE - Milenkovic e il rientro dei nazionali: sono le priorità di Vincenzo Italiano oggi alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo dentro un elenco che ovviamente comprende tante altre cose. Ma è chiaro che se la Fiorentina, ritrovandosi, comincerà a mettere nel mirino l’Atalanta, l’esigenza di capire come sta il centrale serbo e come stanno i sei che torneranno alla spicciolata è la più stringente proprio nell’ottica di avvicinare al meglio la partita della ripresa del campionato. Affatto banale: la squadra viola vuole continuare la risalita iniziata con la vittoria sul Verona e farlo in casa della prima in classifica avrebbe un significativo forse ancora più forte a livello psicologico che numerico di punteggio. E allora è chiaro che ad avere la precedenza saranno gli elementi principali destinati a disegnare la fisionomia della Fiorentina anti-nerazzurri.

Il test decisivo

Si diceva di Milenkovic, fermo da Fiorentina-Juventus del 3 settembre per la lesione di basso grado all’adduttore destro che però ha avuto e ha bisogno di tutte le attenzioni e le cautele del caso: non c'è ancora la certezza che il difensore di scuola Partizan possa esserci a Bergamo. Gli allenamenti con programma personalizzato svolti fino alla scorsa settimana rientrano nel piano di recupero fissato a suo tempo; quindi, il vero punto di svolta diventa proprio questo inizio di settimana: ritrovare in gruppo Milenkovic oggi o domani significherebbe il via libera per la convocazione in vista dell’Atalanta, altrimenti se ne riparlerebbe per gli Hearts a Edimburgo giovedì 6 ottobre.

Accertamenti per Dodo

Ancora a proposito di infortunati, questi giorni saranno utili per nuovi accertamenti a carico di Dodo, a sua volta fuori gioco per la lesione di “grado moderato” ai gemelli del polpaccio: grazie ai nuovi esami capiremo la data di rientro del brasiliano, al momento sempre da individuare non prima della metà del mese prossimo. Infine, ma non per importanza, i nazionali: da Amrabat a Barak passando per Kouame, Jovic e Terzic, oggi sono tutti impegnati nella seconda delle due partite con le rispettive selezioni e ciò significa che da domani Italiano li può ritrovare comunque con un certo margine verso la gara con la squadra di Gasperini. A differenza di Gonzalez che sarà in campo proprio tra ventiquattro ore a New York nella sfida tra Argentina e Giamaica.