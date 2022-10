Fiorentina, Adi Hutter esclusivo: “Jovic non vi deluderà”

L o spazio di un timido sorriso nella tormenta di Edimburgo, per celebrare un gol che mancava da 677’, e poi di nuovo quella cupa espressione impressa sul volto che ben sintetizza quante difficoltà Luka Jovic stia continuando a trovare dopo soli tre mesi alla Fiorentina. Certo il serbo se l’aspettava molto diversa la prima stagione in Italia, magari persino in linea con quell'incredibile annata che nel 2018 -’ 19 gli permise di realizzare 27 reti nello spazio di 48 partite all’Eintracht, dopo averne fatte 22 nei precedenti sei anni. Uno score che l’attaccante non è più riuscito a totalizzare e per il quale deve tanto (se non tutto) al suo ex tecnico ai tempi di Francoforte Adi Hütter.

Eppure l’allenatore, fino a giugno al Borussia Mönchengladbach, ancora oggi non si sente in alcun modo il pigmalione del 7 viola: «Quando ci siamo incrociati per la prima volta, Luka era gli inizi della carriera. Tra di noi ci fu qualche difficoltà, non lo nascondo, ma per risolvere ogni problema scegliemmo di parlare in modo diretto. Gli spiegai che cosa pretendevo in partita: volevo sempre di più da lui e alla fine individuammo la giusta posizione in campo. Fu grazie a quell'intesa che l’anno dopo Jovic andò al Real».