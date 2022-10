Fiorentina e Qatar, sette prove per Nico Gonzalez

FIRENZE - Il miglior Nico Gonzalez per la Fiorentina e per sé stesso. E le due cose sono strettamente legate, nel senso che se la Fiorentina si riprende e risale la classifica, Gonzalez ci guadagna , così come invertendo i termini se Nico si rimette a fare il… Nico, la Fiorentina si riprende e risale la classifica. Sono mancate tante cose alla squadra viola in questi primi due mesi di stagione che l’hanno vista attardarsi in campionato e costretta a rincorrere col fiatone in Conference League , e la rincorsa in atto guarda caso è firmata (anche) dall’argentino, autore di una doppietta contro gli Hearts a Firenze dopo aver lasciato il segno in precedenza contro il Twente nei playoff: più di tutto è mancato il talento di Gonzalez , uno di quelli che può cambiare il corso di una partita con un’invenzione o una giocata d’autore . Finora è stata colpa della tallonite, adesso però tocca all’ex Stoccarda.

Do ut des

I centosettantasei minuti complessivi in dieci partite di Serie A (con una sola rete all’attivo) raccontano il motivo per cui l’esterno sudamericano sia così importante per la Fiorentina e recuperarlo al top nelle ultime cinque gare prima della sosta è fondamentale: a Gonzalez sono legate molto delle speranze/ambizioni della squadra di Italiano di ritrovare ciò che ha perso per strada, ottenendo appena dieci punti dentro una classifica tra l’anonimo e il fastidioso. Poi, tornando all’assioma di partenza, la Fiorentina che scala posizioni grazie a Nico è un’apertura di credito verso il Qatar per il calciatore cresciuto nell’Argentinos Juniors, che è l’altro, enorme obiettivo stavolta del diretto interessato: l’inserimento di Gonzalez nei trentacinque pre-convocati del commissario tecnico Scaloni è abbastanza sicuro e quell’abbastanza sta a indicare, viceversa, che il posto nei ventitré che andranno poi al Mondiale è ancora da conquistare e mettere in cassaforte.

Obiettivi comuni

Ecco perché le cinque partite, che diventano sette con le due che rimangono in Conference League, sono lo spartiacque per la Fiorentina prima della sosta, che a sua volta ridisegnerà gli scenari viola alla ripresa a gennaio, ma sono lo spartiacque anche per l’argentino, consapevole di aver bisogno di continuità di impiego e di rendimento per convincere Scaloni a dargli un posto nell’Albiceleste, dopo due mesi più fuori che dentro (sommando i 204 minuti in Coppa, sono 380’ quelli disputati da Gonzalez su un totale di 1.440, recuperi ovviamente esclusi). Alla Fiorentina serve Nico e a Nico serve la Fiorentina per un traguardo condiviso in Italia e in Europa con la squadra viola, nel mondo per il sudamericano. Domani sera contro l’Inter, estremo di partenza del mini-ciclo che avrà estremo di chiusura il Milan campione d’Italia passando per Spezia, Sampdoria e Salernitana, sarà il primo, fondamentale banco di prova per entrambi: superarlo significherebbe cominciare la risalita in classifica per la Fiorentina e avvicinare il Qatar per Gonzalez.