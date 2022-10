Tensione Fiorentina: la gara l’Inter vale di più

FIRENZE - Nessuno in casa Fiorentina ha intenzione di etichettarla come una gara da ultima spiaggia. Eppure, classifica alla mano, quella di stasera contro l’Inter ha quantomeno i contorni di una partita che in caso di successo può davvero spalancare nuovi orizzonti alla truppa di Italiano, mai vincente in questa stagione contro una big (due pari e altrettanti ko il bilancio con le prime della classe) e in ritardo di undici punti rispetto al sesto posto in classifica , l’obiettivo auspicato dal presidente Commisso a inizio campionato. Normale dunque che dopo il deludente 1-1 in rimonta a Lecce nel club viola il clima sia elettrico e i decibel della tensione, giorno dopo giorno, siano saliti. Fino alla decisione da parte della società di non far parlare alla vigilia del match con i nerazzurri Vincenzo Italiano alla stampa ma solo tramite un video pubblicato dall’house organ : una scelta che pur legittima (non esiste alcun obbligo di far parlare i tesserati il giorno prima di una partita di Serie A) da un lato stride con la prassi fin qui portata avanti nelle settimane senza impegni infrasettimanali e dall’altro evidenzia la volontà di privilegiare un percorso di comunicazione unidirezionale. Che tenga, cioè, più in conto le domande (selezionate) dei tifosi che quelle dei giornalisti.

Vietato sbagliare

All’interno dello spogliatoio, oltretutto, non sembrano essere piaciute alcune critiche piovute all’indirizzo della squadra nelle ultime settimane (si era parlato di diverbi tra giocatori dopo il pari in Salento) e la sensazione è che il tentativo del club di chiudersi nella sua torre d’avorio sia uno stratagemma per preparare nel modo migliore un appuntamento che, stavolta, sarà davvero vietato sbagliare. Ne è consapevole per primo lo stesso Italiano che è determinato a ripartire dal secondo tempo del Via del Mare: «Lì ho visto una buona reazione dopo i primi 45’. Abbiamo avuto la forza di prendere in mano la partita, pareggiarla e creare i presupposti per vincerla. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento» ha spiegato l’allenatore.

Fuori l’orgoglio

Logico che i tre punti, in questa fase della stagione, contino troppo per trovare la svolta anche perché dopo l’Inter ci sarà un trittico di gare che (sulla carta) potrebbe permettere ai viola di assestarsi su binari migliori: Spezia, Samp e Salernitana: «Ci serve una vittoria per ripartire e muovere la classifica» ha proseguito l’allenatore: «Contro l’Inter sarà una sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo: dovremo fare una partita di grande attenzione e voglia. Giocheremo in casa, dove riusciamo sempre a mettere in scena ottime prestazioni: per questo servirà anche l’orgoglio».