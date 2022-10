Aggressione al Franchi, individuato il responsabile: denuncia in arrivo

FIRENZE - Daspo in vista per il tifoso fiorentino protagonista - sabato scorso - dei tafferugli avvenuti al Franchi di Firenze in occasione della partita contro l’Inter. Lo spettatore - intento a spingere un tifoso con la maglia dell’Inter - è stato identificato grazie alle telecamere. Secondo quanto appreso,il responsabile è un uomo di 56 anni che andrà incontro a una denuncia da parte degli organi competenti: nelle prossime ore verrà emesso il provvedimento.