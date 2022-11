Jovic fa infuriare i tifosi della Fiorentina con una frase: polemica sui social

Le parole dell'attaccante

"Il nostro allenatore ha saputo restituirci la fiducia nei nostri mezzi - ha affermato l’attaccante - voglio ritrovare la mia forma migliore. Ho accettato la Fiorentina pur avendo offerte di club più importanti, ho fatto un sacrificio economico Ritengo che la Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per ritrovare la mia vecchia forma, e tornare successivamente in un grande club”. Le parole dell’attaccante non sono piaciute ai tifosi toscani, e in queste ore stanno accendendo numerose polemiche.