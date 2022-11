Riga-Fiorentina 0-3: Italiano vince ma finisce secondo, ci sono i playoff

Sarà anche solo per il prestigio, per la gloria e per non avere rimpianti ma la vittoria della Fiorentina a Riga è un risultato che vale, e tanto. Non soltanto per gli oltre 400 tifosi che hanno seguito la squadra nelle profondità dell’estremo Nord Europa ma anche per dare seguito a un’identità tattica che ha iniziato a dare i primi frutti dopo un periodo opaco di prestazioni e risultati. Con il 3-0 rifilato all’ultima del girone di Conference, gli uomini di Italiano centrano il terzo successo di fila in stagione e chiudono il girone secondi alle spalle del Basaksehir, battuto in casa la settimana precedente per 2-1. Ma l’amarezza per “aver sbagliato tanto all’andata”, come aveva sottolineato Italiano alla vigilia, lasciano spazio alla festa viola che dovrà però tornare in campo a febbraio per i playoff.