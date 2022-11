Pagelle Fiorentina: Bonaventura si esalta. Ikoné, dribbling efficaci

Seconda vittoria di fila in trasferta in campionato come non succedeva da settembre 2021, quarta comprendendo le due in Europa League. Sta tornando la “sua” Fiorentina.

Col fisico, la grinta e la determinazione intercetta i palloni che transitano in area viola.

Giganteggia in difesa e poi segna come a Spezia andando ad intercettare di testa il corner dalla destra. Leader a tutto tondo.

Qualche affanno quando deve fronteggiare le avanzate degli esterni doriani, ma in proiezione offensiva si fa valere e offre un assist d’oro a Bonaventura.





Entra con la giusta concentrazione e questo farà sicuramente piacere a Italiano.

Sinistro come si deve da calcio d’angolo, testa di Milenkovic e gol. Il capitano viola il contributo lo dà.







Avvio con qualche affanno soprattutto per trovare la posizione giusta con Mandragora. Sale di tono e di rendimento con alcuni buoni contrasti.



Parte dalla panchina e lo “spezzone” gli serve per ritrovare certezze atleticamente.







Vale il discorso fatto per Duncan con l’aggiunta che garantisce un pizzico di qualità in più nei suggerimenti in profondità.







Partecipa alla vittoria.

Si sta rivedendo quello visto al Lille. Dribbling indovinati e soluzioni adeguate: innesca Dodo per il vantaggio e poi è altruista (forse troppo) nell’occasione fallita da Kouame.



Eccolo di nuovo il “todocampista” che crea e rifinisce, concretizza e ispira, dirige e guida. La miglior prestazione da molte settimane in qua.







Clamoroso lo strappo in cui si produce dando il via all’azione dell’1-0, quindi sbaglia un gol per troppa sicurezza.



Fiorentina, Italiano: "Milenkovic? Ottimo rientro. Jovic aveva un problemino al polpaccio"





Entra e amministra un paio di palloni.







Colpevolmente assente per 45 minuti: ci mette poca voglia e Italiano lo sostituisce nell’intervallo, anche per un problema al polpaccio. Unico guizzo quando va sul cross che provoca il rigore, poi cancellato.

Dà battaglia un po’ a tutta la difesa blucerchiata, ma senza ricavarne i risultati che vorrebbe. Discreto impatto.