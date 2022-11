Fiorentina, la tribuna stampa per Rialti

FIRENZE - Tutti d’accordo nel nome di Ciccio, il nostro Ciccio. L’Associazione Stampa Toscana e l’Ussi Toscana in testa e insieme al Comune di Firenze e alla Fiorentina. Domani, alle 19.45, un’ora prima di Fiorentina-Salernitana, la tribuna stampa dello stadio Artemio Franchi sarà intitolata ad Alessandro Rialti. Succede quando si fa una cosa giusta.

Ciccio se n’è andato due anni fa, ma Firenze, i viola, i tifosi, i colleghi, gli amici, insomma la sua gente è ancora con lui. Anzi, è lui ancora qui con tutti noi. Il comunicato congiunto Ast-Ussi porta questo titolo: «Alessandro Rialti per sempre in tribuna stampa al Franchi». Vi si legge che «Associazione Stampa Toscana e Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi sono lieti di annunciare che, grazie al Comune di Firenze e alla Fiorentina, mercoledì 9 novembre 2022 saranno poste le targhe su due sedili della tribuna stampa dello stadio Artemio Franchi di Firenze (uno per ogni lato degli spazi riservati ai giornalisti), per ricordare Alessandro Rialti. Che tutti noi amici e colleghi chiamavamo affettuosamente "Ciccio". Rialti se n'è andato il 5 aprile 2020, nel silenzio surreale della pandemia, lontano dallo stadio che era la sua casa, lasciando un vuoto incolmabile».