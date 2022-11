Fiorentina-Salernitana, le pagelle: Amrabat da manuale

Italiano (all.)7

Sono tre vittorie di fila in campionato (cinque con la Conference League): la Fiorentina merita e la rincorsa in classifica prosegue.

P. Terracciano 6

Spettatore non pagante per poco meno di un’ora, poi Dia non gli dà scampo.

Dodo 6,5

Propositivo quando passa la metà campo. Con Ikoné crea problemi alla fascia sinistra di Nicola.

Milenkovic 6

Messo nel mezzo dall’uno-due tra Dia e Piatek che lo taglia fuori impedendogli di intervenire. Un bell’assist non sfruttato da Cabral.

Igor 6

Italiano lo preferisce a Quarta. Il brasiliano non riesce a impedire a Piatek di dare il pallone di ritorno a Dia che diventa 1-1.

Biraghi 5,5

Si accende e si spegna, con il suo sinistro sfiora il gol per centimetri nel primo tempo, poi cala.

Terzic (32’) 6,5

Si produce in corse e cross degni di nota in appena un quarto d’ora.

Amrabat 7

Prova maiuscola. Imposta e contrasta. Fiore all’occhiello della serata un recupero tutta forza su Coulibaly a pochi metri da Terracciano. E sfiora il gol con un tiro dal limite.

Mandragora 6

Presenta costante in mezzo al campo, non appariscente ma utile.

Barak (32’ st) sv

Dà una mano al sorpasso nel finale.

Ikoné 6,5

Quello che prova gli riesce più spesso di prima. Vedi alla voce assist a Bonaventura.

Bonaventura 7

E’ in ottime condizioni di forma. Lo dimostra, tra le altre cose, strappando il pallone dai piedi di Vilhena e poi segnando in maniera simile a quella del vantaggio a Marassi.

Duncan (39’ st) sv

Sostanza al centrocampo viola.

Kouame 5

Va a sprazzi. E ha sulla “coscienza” due gol sbagliati in maniera clamorosa, uno per tempo.

Saponara (18’ st) 6,5

Ci prova con la specialità della casa, il tiro a giro, ma stavolta alza troppo la mira. Assist d’oro a Jovic.

Cabral 5

Gli servono troppi metri e troppi secondi per mettersi in moto, in più sbaglia spesso appoggi e soluzioni per i compagni.

Jovic (32’ st) 7

Entra e risolve con un destro sì comodo, ma i gol vanno sempre fatti. E va ad esultare sotto la Fiesole.

Salernitana

Nicola (all.) 6

Spera di portare a casa un punto “pesante”: alla fine la Fiorentina impone la qualità superiore.

Sepe 7

Nulla può su Bonaventura e Jovic che gli si presentano soli davanti, “miracoloso” su Kouame, poi altri buoni interventi.

Mazzocchi 6

Intorno alla mezz’ora Nicola lo sposta a sinistra per dare una mano a Pirola a interrompere la catena viola formata da Dodo e Ikonè.

Bradaric (30’ st) sv

Poche iniziative.

Bronn 5,5

Fa un gran salvataggio su Kouame a Sepe battuto. “Scoperto” pure lui sul 2-1 viola.

Daniliuc 5,5

Un po’ se la cava, poi “partecipa” all’autostrada che si apre davanti a Jovic.

Pirola 5,5

Spesso in difficoltà sulle combinazioni di Ikoné-Dodo dalla sua parte.

Vilhena 5

Perde il pallone nel contrasto con Bonaventura sulla trequarti e poi non rincorre il numero 5 avversario che va a segnare comodamente.

Maggiore (1’ st) 6

Aggiunge un pizzico di qualità al gioco della Salernitana.

Candreva 5,5

Parte interno, prosegue esterno, ovviamente sempre a destra. Non è la serata giusta per l’invenzione.

Bohinen 5,5

Va a cercarsi il pallone anche dalle parti di Sepe per costruire. Senza grandi risultati pratici.

Radovanovic (14’ st) 5,5

Fa fatica a trovare le misure giuste. Tiene in gioco Jovic sul 2-1.

L. Coulibaly 6,5

Dinamismo, fisicità, idee. Strappa e riparte, conquista e produce.

Botheim (38’ st) sv

Presenza fugace.

Bonazzoli 5

Dura un tempo, nel senso che Nicola lo sostituisce nell’intervallo perché impalpabile.

Dia (1’ st) 6,5

Il gol del pareggio lo vuole, lo costruisce e lo rifinisce in un lampo che illude la Salernitana.

Piatek 6

Un po’ in ombra, ma ha il merito di dare il pallone con i giri giusti a Dia.