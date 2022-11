Jovic, i conti sono aperti da San Siro a Vlahovic

Prima San Siro, poi la Serbia. Luka Jovic vuole essere il protagonista assoluto a suon di gol, sfide personali e obiettivi da raggiungere. Contro il Milan è al debutto assoluto in carriera e la sua voglia di stupire adesso non conosce limiti. È ambizioso, crede fortemente nelle proprie qualità e oggi vorrebbe regalare di nuovo i tre punti ai viola, proprio come ha fatto mercoledì scorso contro la Salernitana quando ha realizzato il gol decisivo.

Centro in trasferta

L’attaccante serbo cerca fra l’altro il suo primo centro in trasferta in campionato perché fino ad ora ha segnato soltanto all’Artemio Franchi contro la Cremonese alla prima giornata, con l’Inter il 22 ottobre e contro la Salernitana nell’ultima uscita. Lontano dallo stadio di casa ha segnato, ma soltanto in Conference League in Scozia con gli Hearts of Midlothian. Dopo il pugno sul petto sotto la curva Fiesole per festeggiare la rete contro la Salernitana, Jovic spera di entrare definitivamente nel cuore dei tifosi dopo un inizio in salita, caratterizzato da polemiche, dichiarazioni rettificate e diverse critiche più che da prestazioni convincenti e gol. Ora tutto sembra diverso e la sfida contro il Milan potrebbe dare ulteriori conferme di crescita e di attaccamento ai colori viola. È in vantaggio su Cabral per la maglia dal primo minuto, ma Jovic ha saputo essere prezioso pure a gara in corso, da subentrante, come è riuscito a fare mercoledì scorso.

Inter sì, Milan no

Prima che approdasse alla Fiorentina la scorsa estate, c’erano voci anche su un possibile interessamento del Milan, invece adesso veste la casacca viola e i rossoneri sono gli avversari da battere. È alla sua prima volta contro il Milan, ma a San Siro è già sceso in campo ed è perfino andato a segno, contro l’Inter in Europa League nel 2019. E dopo aver fatto male agli stessi nerazzurri appena due settimane fa in questo campionato, adesso vorrebbe colpire anche l’altra milanese per confermarsi ancor più capocannoniere della Fiorentina. È il miglior marcatore viola con sette reti e vuole aumentare il proprio score prima della lunga sosta che lo porterà in Qatar.

Nuova fame di successo

Il cambio di modulo di Vincenzo Italiano nell’ultimo periodo, passato dal 4-3-3 al 4-2-3–1, ha avvantaggiato lo stesso Jovic e i numeri confermano le sensazioni positive, di prestazione e di risultati. In più c’è uno spirito diverso in tutta la squadra, un atteggiamento mentale differente in molti elementi a cominciare dall’attaccante ex Real Madrid. Lo stesso allenatore pochi giorni fa ha sottolineato lo sguardo diverso di Luka, una nuova fame di successo di tutto il gruppo e di ogni singolo.

Sfida a Vlahovic

E poi c’è sempre la sfida a distanza con il suo connazionale Dusan Vlahovic che fino ad ora nella Juventus ha realizzato otto centri fra serie A ed Europa, mentre Jovic è attualmente a quota sette. Luka vorrebbe almeno raggiungerlo, prima di provare a contendergli una maglia al Mondiale. Cercherà di mettere in difficoltà nelle scelte il commissario tecnico Stojkovic e questo è senza dubbio un altro obiettivo di Jovic che fin dal primo giorno in Italia ha iniziato la sua “battaglia” a distanza con il bianconero.