Fiorentina, Bonaventura prolunga fino al 2024

FIRENZE - La Fiorentina e Jack Bonaventura continueranno il loro percorso per altre due stagioni. Il club toscano ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver trovato l’intesa per il prolungamento contrattuale del centrocampista. L’accordo scadrà il 30 giugno 2024 con un’opzione per la stagione seguente che scatterà a determinate condizioni.

Le parole del centrocampista

"Sono contento perché a Firenze mi sono trovato bene fin dal primo giorno in cui sono arrivato - ha dichiarato ai canali del club Bonaventura, in viola dal 2020-21 - questa squadra per me è innanzitutto un popolo perché allo stadio si avverte la passione dei tifosi di una città intera. E poi Firenze è una bellissima città dove si vive molto bene. Il presidente Commisso mi ha fatto le congratulazioni, lo ringrazio per la fiducia, per avermi fatto venire qui e per farmi sentire importante da questa società che vuole crescere e fare tante grandi cose. Speriamo di migliorare sempre''.