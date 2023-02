Commisso, duro attacco in diretta ad alcuni giornali - VIDEO

Le parole di Commisso

Commisso ha proseguito così: "Quando vedo i giornali fiorentini, e specifico il Corriere Fiorentino, il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, controllato dal padrone del Torino, fare questi stupidi articoli, si devono vergognare perché io non ho il giornale qui in Italia. Non è giusto che uno che ce l’ha faccia una critica a un’altra squadra. Vediamo se si sveglia qualcuno perché quello che ho detto io sul calcio italiano pochi anni fa si è verificato: che è un calcio malato, che ci sono squadre che vanno in campo e non sono in regola con i finanziamenti e si è visto quello che è successo col fatto della Juventus. Io sono due anni che non parlo, non è che parlo ogni settimana, quindi mi devo sfogare perché non parlo mai. Voi parlate ai giornali, in televisione e nelle radio e una volta ogni due anni parlo anche io. Hanno permesso a un padrone del giornale, e parlo della Gazzetta dello Sport, ora c’è stata una querela, di chiamarmi mafioso, quando i mafiosi veri in Italia sono quelli che fanno gli imbrogli e nessuno lo dice".