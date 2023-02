Fiorentina-Torino, le pagelle dei toscani

Italiano (all.) 7? Secondo anno sulla panchina viola, seconda semifinale di Coppa Italia. Stavolta incartando il Torino memore della sconfitta in campionato: col marchio del suo 4-3-3.

Terzic 6,5 Preferito dall’inizio a Biraghi, ripaga la fiducia di Italiano e, dopo aver impegnato Milinkovic con un tiro dal limite, confeziona l’assist per Jovic con un cross morbido e preciso.

Igor 6 Gran recupero su Linetty, un altro su Sanabria, ed è lì che dà il meglio sfruttando il suo strapotere atletico. Viceversa, in qualche caso è “leggero” nei disimpegni palla al piede.

Dodo 6 Fuori posizione sull’inserimento di Sanabria proprio nella palla-gol servita dal paraguaiano, ha il merito di non perdere il duello con Vojvoda e di cercare spesso l’affondo, anche se con esiti alterni.

Bonaventura 6,5

Sempre lucido, sempre alla ricerca della soluzione giusta che difatti spesso trova. Cala inevitabilmente alla distanza, ma rimane un punto di riferimento per i compagni.

Duncan (41’ st) sv

Fisico e corsa per fare muro.

Mandragora 6,5

Cerca di fare bella figura contro la sua ex squadra. Regista con qualche limite, ma tanta volontà, e addirittura col destro prova lo scherzetto: il palo salva Milinkovic.

Amrabat (29’ st) 6

Un po’ di fischi e un po’ di applausi quando entra, dà un contributo per tenere il vantaggio.

Barak 6,5

Altra partita di sostanza come a Roma, mettendo da parte il fioretto per impugnare la più consona sciabola. Con questo modo di fare il ruolo da interno di centrocampo gli sta addosso come un vestito su misura.

Gonzalez 6

Si mette anche a fare il regista (avanzato) se serve, prova a ripetere il tiro a giro dell’Olimpico, ma Milinkovic para senza problemi. Meno brillante.

Jovic 7

Quando partecipa al gioco la Fiorentina ha un manovra più ariosa. Però è pronto e puntuale all’appuntamento col cross di Terzic per una girata di testa bella e vincente.

Cabral (29’ st) 6,5

Tiene palloni per far rifiatare centrocampisti e difensori, gran traversa.

Kouame 5

Sotto tono, sembra aver perso un po’ lo smalto dei giorni migliori. Tanto impegno, scarsi effetti.

Ikoné (17’ st) 7

Entra con buon piglio nelle pieghe del match e segna il gol della sicurezza viola. Finalmente concreto.