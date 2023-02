Paradosso Fiorentina, tira come il Napoli ma segna poco

FIRENZE - Ventitré gol segnati in ventuno partite e sette “persi” per strada: costruire tanto e segnare poco, creare e non concretizzare, il problema da evidente è diventato molto grande per la Fiorentina , trasformandosi in una specie di mantra post gara a cui Vincenzo Italiano non può rinunciare ogni volta che la storia si ripete. Sempre più marcato questo problema ed è chiaro che servono rimedi che finora non sono stati trovati, o non sono stati quelli giusti, per consentire alla squadra viola di raccogliere per quanto prodotto: solo così è possibile cambiare la tendenza dei risultati e iniziare la rimonta in classifica.

Non esiste un dubbio sulla veridicità dell’assunto di partenza: lo testimoniano i numeri. Eclatanti, per certi versi incredibili e sorprendenti, perché la Fiorentina nei tentativi è seconda solo al super Napoli : sembra impossibile ed è sicuramente un paradosso, però la squadra viola somiglia alla dominante capolista di Spalletti in quei numeri che servono a spiegare le difficoltà realizzative. Somiglia fino all’area di rigore, fino a quando c’è da mettere il pallone alle spalle del portiere avversario: lì le cose cambiano radicalmente, come dimostrano i trentadue (32) punti di differenza tra le due formazioni, nonché nello specifico i ventotto gol che dividono l’attacco viola da quello azzurro.

Risultati magri

Eppure, va ribadito, finché si tratta di trovare il modo per segnare i gol che servono a mettere insieme vittorie e punti, la Fiorentina riesce a stare in scia del Napoli e fa meglio di tutte le altre squadre di Serie A, comprese quelle che lottano per l’Europa: nei tiri tentati (in porta, fuori, respinti) in queste ventuno partite che sono 333 per Biraghi e compagni e 351 per Di Lorenzo e compagni, rispettivamente secondo e primo miglior record; nelle occasioni da gol che hanno già raggiunto quota 261 per il gruppo di Italiano, superato appunto solo da quello partenopeo che arriva a 284. E sarebbe un bell’andare (viola) se non fosse che tutto si vanifica nel momento in cui le intenzioni devono diventare risultati pratici: a quel punto il problema si materializza in tutta la sua complessità e la Fiorentina smette di fare il Napoli e torna suo malgrado a fare la… Fiorentina che per un motivo o l’altro non raccoglie in proporzione a quanto produce, nemmeno ad esempio in un confronto con sé stessa. Rispetto alle ventuno partite iniziali disputate lo scorso anno, mancano diciassette reti (23 contro 40). Esattamente quante ne aveva firmate Vlahovic nel periodo prima di lasciare Firenze con destinazione Torino e la Juventus.

Gol mancanti

Ancora: quella di Italiano è anche una squadra che mantiene il possesso del pallone per trentuno minuti e dieci secondi (in questa graduatoria, manco a dirsi, comanda sempre il Napoli con quasi trentaquattro minuti), affidandosi a un baricentro (medio) alto (54,8 mt.), per il terzo posto assoluto dietro al Monza di Palladino per appena tre secondi, ed è una squadra che ha battuto 138 calci d’angolo e qui nessuna la sopravanza (l’Inter, seconda, ne ha calciati ben ventuno in meno), ma tutto produce una percentuale di realizzazione pari al 10 per cento: quindi, conto facile, ci vogliono dieci tiri per fare un gol. Che non sono pochi in una singola partita, anzi sono proprio tanti. Insomma, si torna al punto di partenza: no nostante gli sforzi fatti e componendo il puzzle di tutte le cifre sopra riportate, la Fiorentina ha all’attivo sette gol in meno di quanti ne avrebbe “dovuti” avere (expected gol). E solo con quelli, forse, la classifica avrebbe un’altra fisionomia.