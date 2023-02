Il piano della Fiorentina: sorpasso alla Juve per l’Europa

FIRENZE - Battere la Juventus, espugnare lo Stadium come due anni, un mese e venti giorni fa (22 dicembre 2020: 3-0 con primo gol di Vlahovic che per varie storie e una cessione che hanno fatto discutere domani sarà di là) e superarla in classifica: la serata ideale è già nei sogni dei tifosi viola e nei piani di Vincenzo Italiano. Perché il tecnico siciliano una serata da Fiorentina che sbanca se l’aspetta, sa che la propria squadra ce l’ha nelle corde. E la cerca, la chiede, la vuole, ancora di più in questo inizio di 2023 davvero avaro di soddisfazioni almeno in campionato. Cosa c’è di meglio che azzerare il negativo e rilanciare il positivo vincendo in casa della Juventus?

Sorpasso ed effetto Domanda retorica per una risposta scontata: il colpo allo Stadium sarebbe molto più di un semplice sfizio realizzato, per quanto godibilissimo per tutto l’ambiente viola. Sarebbe uno sfizio che assumerebbe subito i contorni intanto del sorpasso ai danni della Juventus in una classifica che anche visivamente a Firenze provocherebbe un bell’effetto, poi darebbe nuova forma al progetto-Europa della Fiorentina passando dal settimo posto come successo nella scorsa stagione, ma in questo caso con l’avversaria chiaramente più accreditata del lotto costretta a rincorrere e non solo per la penalizzazione di quindici punti. Il successo di Bonaventura e compagni a Torino tratteggerebbe questo scenario, realistico e non frutto di un’immagine che evapora al risveglio.

Inversione e rilancio Certo, la Viola deve fare (sì, deve) quello che non le è riuscito in ventuno partite: sconfiggere una squadra che la sopravanza in classifica. Sono dodici al momento, mentre le sei vittorie all’attivo finora sono arrivate tutte contro squadre che stanno dietro alla Fiorentina. Eppure, perfino dentro le “mancate” vittorie ci sono i semi della possibile impresa. Lo dice lo 0-0 dell’andata con il Napoli che poi ha spazzato via tutto e tutti o l’1-1 con la Juventus, messa sotto al “Franchi” ben oltre il punteggio finale in tempi in cui i bianconeri avevano ben altre ambizioni e altre prospettive. Ma senza avventurarsi troppo sulle montagne russe del rendimento che è stato ed è il problema irrisolto per consentire un altro percorso e più soddisfacente, appena due domeniche fa la formazione di Italiano usciva con mille rimpianti dall’Olimpico per il pari contro una Lazio che appena una settimana prima aveva stritolato il Milan rifilandogli quattro gol.