Juve-Fiorentina, le pagelle viola: Amrabat, il solito vigore. Ikoné, dribbling ignoto

La sua maledizione è doversene inventare ogni giorno una diversa per risolvere il problema organico di questa squadra: la difficoltà a segnare. Stavolta ha cercato di confondere le idee alla Juve con attaccanti mobili. Risultato: zero gol.

Terracciano 6,5

Forse c’è una lievissima esitazione sul colpo di testa di Rabiot, ma se lo avesse preso in tempo sarebbe stato il secondo miracolo in dieci minuti dopo quello su Kostic. Diremmo che va anche bene così.

Dodo 4,5

Kostic lo salta in allegria e allora prova a spingersi in avanti per tenerlo lontano e riscattarsi. Prova soltanto.

Terzic (35’ st) sv

Milenkovic 5,5

Il fuorigioco semiautomatico, come lo chiamano i puristi, e un ciuffo di Vlahovic lo salvano dalla bocciatura conclamata. Partita senza infamia e senza lode, però che sia spesso fuori posizione è evidente.

Ranieri 6

Inserito al posto di Martinez Quarta, mostra un carattere persino eccessivo in uno stadio che non apprezza molto gli atteggiamenti aggressivi da parte degli avversari. È efficace su Chiesa, comunque, e non gli si può fare una colpa del tallone lasciato indietro un istante sulla rete della polemica.

Biraghi 5

A lui invece la colpa del rinvio sbilenco sulla palla di De Sciglio che poi Di Maria trasforma in platino si può dare e gliela diamo.

Bonaventura 6

Nel caos organizzato che Italiano ama tanto può sempre dire la sua. Il guaio è che non ha punte autentiche da servire e si limita a buttare la palla avanti sperando che i suoi ci arrivino prima.

Saponara (35’ st)sv

Amrabat 6,5

Il vigore è sempre quello, la determinazione forse si è logorata al Mondiale. Non gli si può però rimproverare nulla per quanto riguarda presenza in campo e partecipazione al gioco, tanto che all’inizio Allegri deve mandargli al contrasto addirittura Di Maria.

Duncan 5,5

Sbaglia un mucchio di cose. A sua parziale discolpa va detto che ne fa davvero tante, compreso lo stopper a tempo perso su Vlahovic.

Castrovilli (16’ st) 6,5

Anche se non vale, trova il tesoro che Italiano lo aveva mandato a cercare in campo. Poi il Var è come il mostro nei film dell’orrore, non sparisce mai completamente.

Gonzalez 5,5

Preferito a Cabral e Jovic in nome del movimento. Ci prova, nulla di più.

Cabral (35’ st)sv

Kouame 5,5

Più o meno vale quanto detto per Gonzalez. La difesa della Juve resta un’impalcatura solida e cercare di sfilacciarla senza i martelli pneumatici non è facile. Ikoné5 Decisamente a disagio. Non gli viene un dribbling e si sente strano. Allora prova dalla distanza, con esiti bizzarri.

Jovic (20’ st) 6

Una palla giocabile, un’occasione da fiato mozzo. Visto peggio altre volte.