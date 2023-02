Fiorentina, il turnover funziona solo in Europa

FIRENZE - C ome sempre, per rendere chiara un’idea, una situazione, un momento di calcio, conviene servirsi dei numeri, meglio se questi rappresentano anche i gol. I numeri della Fiorentina dicono questo: media punti in campionato 1,09 (24 in 22 partite), media nelle due coppe 2,36 (26 punti in 11 partite fra Conference League e Coppa Italia). E ancora: 23 gol segnati in campionato (media 1,04 ogni 90'), 23 gol segnati nelle coppe (media 2,09 ogni 90'). Possiamo aumentare lo stridore di queste cifre a confronto con i dati su Jovic: capocannoniere della Conference League con 6 gol segnati in 392 minuti (media 1 gol ogni 66') e 44° nella classifica dei cannonieri di Serie A con 3 gol in 1.003 minuti (media di 1 gol ogni 344').



Un livello tecnico più basso

Per capirci qualcosa potremmo iniziare dalla considerazione più banale: il livello tecnico della Conference League è inferiore, almeno fino a gli ottavi, alla Serie A. Banale ma in buona parte vero, soprattutto quando si tratta dei sistemi difensivi. Dietro il Braga sembrava una squadra di una modestia raccapricciante, molle e permissiva come poche volte si è visto (l’Empoli, avversario di domenica, avrà un’altra consistenza). La parte che non torna (e che assegna un valore altissimo alla Fiorentina di Coppa) è che il Braga è al terzo posto in un campionato non di ultimo piano come quello portoghese, è l’unica squadra in Europa ad aver battuto il Benfica (una volta in campionato e una volta l’ha eliminato ai rigori dalla Coppa di Portogallo) ed ha solo 2 punti in meno del Porto avversario dell’Inter agli ottavi di Champions. Non può essere una squadretta. E’ stata tale solo di fronte alla Fiorentina.

Le prestazioni nelle Coppe

In Conference e in Coppa Italiano la squadra di Italiano ha affrontato 4 squadre del suo stesso livello, il Twente nei play-off di Conference (è quinto in Eredivisie), l’Istanbul Basaksehir (è terzo nella Super Lig turca), il Torino e giovedì il Braga. Sei partite in tutto, con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo è il vero bilancio delle coppe dei viola ed è un bilancio estremamente positivo che contrasta con quello del campionato. Può darsi che, trovandosi in una anonima posizione di classifica, la Fiorentina abbia riversato sulle coppe le sue migliori risorse. Le scelte di Italiano inducono a pensare proprio questo, fra la gara con la Juve e quella di Braga ci sono stati cinque cambi e chi ha giocato in Portogallo ha dato molto più di chi aveva giocato a Torino: Venuti meglio di Dodò, Jovic meglio di Kouame, Saponara meglio di Ikoné, Mandragora meglio di Duncan e Igor meglio di Ranieri (che comunque a Torino non era andato male). Ma anche questa è una spiegazione parziale alla doppia Fiorentina, perché alla Coppa Italia ci teneva anche il Torino e al passaggio in Conference erano fortemente interessate sia il Twente che il Braga visto che nella precedente partita di campionato contro il Maritimo i portoghesi avevano fatto riposare tre titolari (Sequeira, il terribile Tormena e Ruiz).



Una rosa troppo corta