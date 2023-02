Fiorentina da record in Europa: il dato che fa sognare

FIRENZE - La strada verso la finale di Praga, per la Fiorentina, passerà ancora dalla Turchia. Stavolta però non attraverso il Bosforo, dove i viola in Conference League hanno già fatto tappa nel corso della fase a gironi (nella doppia sfida con l’Istanbul Basaksehir) bensì nel cuore dell’Anatolia e per la precisione a Sivas, città a oltre mille metri sul livello del mare che sarà teatro, nel turno di ritorno, degli ottavi di finale contro il Sivasspor. Rispetto al sorteggio di agosto (che vide Biraghi e soci abbinati al Twente) e quello di novembre (dove l’accoppiamento negli spareggi era stato con lo Sporting Braga), stavolta l’urna di Nyon è stata decisamente più benevola verso la squadra di Italiano che dopo aver evitato gli spauracchi West Ham e Villarreal si giocherà il passaggio del turno che vale 1 milione di euro - andata a Firenze il 9 marzo alle 21, ritorno una settimana dopo alle 18.45 italiane - al cospetto di una squadra sulla carta molto inferiore dal punto di vista tecnico rispetto ai toscani.

Regina del gol

Che se nelle sfide a eliminazione diretta (peraltro con avversari di pari livello) se la sono fin qui giocata alla grande riuscendo poi sempre a primeggiare, adesso puntano con ancor più decisione all’ultimo atto del torneo, forti di statistiche mai così incoraggianti (e relative prestazioni) accumulate nella prima fase della Conference. A far sobbalzare, in particolare, è il numero esagerato dei gol segnati tra la fase a gironi e il doppio confronto con il Braga. Un dato (21 sigilli su otto partite, una media di 2,6 ogni 90’) che va in netta controtendenza rispetto a quello che invece è stato fin qui lo score in Serie A, ovvero 24 reti su 23 gare: tranne il Napoli (con 22 realizzazioni in sette sfide di Champions) nessuno più dei viola ha bucato così tanto la porta avversaria nelle competizioni Uefa. Nemmeno il Psv, eliminato due giorni fa dall’Europa League pur da leader assoluto della classifica dei gol fatti nel torneo (17 in otto turni).

Sul podio

Ma ci sono anche altri aspetti che rendono merito al lavoro svolto da Italiano in quella che, per il tecnico, è la prima avventura internazionale in panchina: la Fiorentina è infatti al primo posto in Conference in fatto di tiri (140, al pari dello Slavia Praga) ed è terza sia nel possesso palla (con una media del 60,4%, dietro a Villarreal e Basaksehir) che per la percentuale della precisione dei passaggi (che da giovedì si attesta all’87,5%, inferiore solo a quella del Silkeborg e degli stessi turchi). Di primo piano pure le statistiche individuali che riguardano i giocatori: i viola infatti possono vantare il primo posto nelle classifiche cannonieri e nei tiri verso lo specchio (entrambe con Jovic, 6 gol su 12 conclusioni) e negli assist (grazie a Kouame, in testa con 5). Sognare la coppa, adesso, diventa più che lecito.