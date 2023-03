Fiorentina, Commisso punge la Juve: "L'operazione per Vlahovic buona solo per noi"

Fiorentina, Commisso ancora contro la Juve

Il presidente americano ha difeso l'operazione che gli ha permesso di acquistare Cabral e Jovic dopo la cessione di Vlahovic: "Voleva andare alla Juventus. In tanti ci hanno criticato perché Cabral e Jovic fino a poco tempo fa non avevano fatto molti gol, ma non era vero. Al di fuori di Inter e Napoli, la Fiorentina è alla pari di Juventus, Milan e tutte le altre. Cabral e Jovic li abbiamo pagati 15 milioni di euro in totale hanno fatto già segnato 20 gol nelle tre competizioni in cui giochiamo. Vlahovic invece ha fatto solo 10 gol alla Juventus, di cui 2 su rigore. Inoltre, noi abbiamo incassato 70 milioni. L'operazione è stata eccellente per noi, meno per la Juventus".