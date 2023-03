Alla rinascita viola manca solo Gonzalez

FIRENZE - Tanto talento, ancora troppo inespresso. Lo scatto di Nico Gonzalez potrebbe essere la pedina vincente della Fiorentina che vuole andare avanti nelle tre competizioni e sogna perfino di conquistare un trofeo. Ancora i conti non tornano perché nel 2023 l’argentino ha segnato soltanto 2 reti e dall’inizio della stagione appena 3 in serie A.

Sotto la media

E sono pure le ultime prestazioni a raccontare un rendimento al limite della sufficienza che non rispecchiano il vero valore dell’attaccante esterno. Ecco perché adesso servirebbe un Nico Gonzalez in versione Olimpico.

Il gol alla Lazio

Un giocatore in grado di segnare un gol straordinario, come quello in trasferta contro la Lazio, sembra quasi “obbligato” a ripetersi, a cominciare da domani sera contro il Milan.

Un mese di astinenza

Un mese fa a Roma la sua conclusione a girare di sinistro rappresenta una delle prodezze viola di questa stagione, ma dopo trentaquattro giorni è arrivato il momento di tornare a incidere, di uscire dall’angolo e dimostrare nei fatti che è lui il calciatore più costoso e talentuoso della Fiorentina e che non può restare nell’ombra, come accaduto a Verona nonostante la netta vittoria della sua squadra. Senza considerare il lungo periodo pre-Mondiale quando, per problemi fisici, è stato assente dal 22 ottobre al 7 gennaio.

Il potenziale

Ora i viola aspettano l’esplosione del loro numero 22 per completare la crescita della squadra, sia a livello di gioco che di ambizioni. Nico è il primo a cercare di riprendersi il palcoscenico. Anche perché le uniche due reti che ha segnato nel 2023 sono entrambe di un’importanza straordinaria: la prima contro il Sassuolo quando ha insaccato dagli undici metri la rete della vittoria e la seconda a Roma con la Lazio che ha regalato il pareggio.

Sassuolo e Lazio

È da lì che l’attaccante esterno dovrebbe ripartire perché soprattutto nelle ultime tre uscite contro Juventus, Empoli e Verona è rimasto nell’anonimato. Compreso nella trasferta con l’Hellas in cui tutta la fase offensiva ha funzionato, ma lui non è riuscito a fare davvero la differenza. Ci ha pensato Ikoné a stupire con un assist per Barak, ma non Nico. E ora che la concorrenza là davanti è aumentata, grazie al recupero dall’infortunio di Sottil e alla continuità di Saponara, per Gonzalez cominciare ad ingranare sta diventando un dovere.

Il confronto e lo scatto

Nella passata stagione, allo stesso punto del campionato, i gol realizzati dall’argentino erano soltanto due. La differenza Gonzalez lo scorso anno è riuscito però a farla fra aprile e maggio quando ha segnato 5 reti nell‘ultima parte. Un parallelismo che può accendere l’ottimismo di Italiano. La scintilla è attesa già domani al Franchi contro il Milan e anche al presidente Rocco Commisso, prima di riparte per gli Stati Uniti, non dispiacerebbe gioire per una grande prestazione da parte di quello che rimane l’acquisto più costoso della storia della Fiorentina con i suoi 27 milioni bonus compresi.