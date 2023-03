Fiorentina, carica Amrabat: "Sono nel pieno della carriera. Voglio un trofeo"

FIRENZE - Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina si è raccontato a "The Athletic". Ecco nel dettaglio cosa ha detto: "Ho ventisei anni e mi sento bene. Ho maturato molta esperienza, giocando partite importanti. Con la Fiorentina siamo in semifinale di Coppa Italia. Siamo ancora in Conference League. I tifosi? Fantastici, non posso mai dire di no a nessuno. Per una semplice foto, con due minuti del tuo tempo, puoi rendere molto felice qualcuno. Ti danno molto amore, quindi devi restituirlo. Voglio davvero vincere qualcosa con questa squadra perché, alla fine della carriera, è questo che conta: quello che hai vinto. Il complimento di Macron in Qatar dopo Francia-Marocco? Mi ha fatto un bel complimento. È un grande complimento se qualcuno te lo dice dopo una partita del genere. L'ho apprezzato".