Italiano: "Fiorentina sprecona. Rabbia per il giallo a Biraghi"

FIRENZE - "Potevamo segnare subito e indirizzare diversamente la gara, loro si sono chiusi bene. Abbiamo avuto 3-4 occasioni nitide, ma siamo stati poco concreti". Così il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Sky, dopo la gara con il Sivasspor: "Ce l'andiamo a giocare in Turchia tra una settimana, sotto porta bisognerà essere diversi rispetto a stasera, nel primo tempo, nelle prime due occasioni, siamo stati superficiali. I subentrati hanno fatto bene, ancora una volta troviamo un gol dalla panchina, quindi sono soddisfatto. L'1-0 ce lo teniamo stretto, è minimo ma è un vantaggio per il ritorno". Sul giallo a Biraghi così Italiano: "Non ho capito cosa sia successo. Era diffidato, mancherà al ritorno e questa cosa mi fa rabbia. Non stava perdendo tempo, avevamo bisogno di segnare ancora, dispiace non averlo in Turchia". Poi Italiano torna sul match: "Ci sono state due situazioni nei primi 15' in cui potevamo sbloccare. In trasferta non sai mai cosa vai a trovare, il Sivasspor ha vinto il suo girone quindi in casa ha qualità diverse da quelle mostrate oggi. Siamo stati bravi, non abbiamo concesso ripartenze, ma in alcune circostanze c'è stata superficialità, poteva finire con un risultato più largo. Andremo a fare una battaglia in Turchia", ha concluso Italiano.