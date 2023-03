Cremonese-Fiorentina 0-2, la moviola: gara facile per Marcenaro, tre gialli ok

La sua 7ª partita stagionale in Serie A non gli crea problemi. Marcenaro dirige con grande tranquillità e sicurezza: nel primo tempo non ha nemmeno bisogno di estrarre cartellini. Al 45’ poteva starcene uno per l’intervento in ritardo di Benassi su Amrabat: c’era l’imprudenza. Ma è solo una sbavatura in una frazione di gioco che ha saputo tenere sempre sotto controllo.

I cartellini

Tre invece le ammonizioni nella ripresa. Tutte giuste: al 6’ Ferrari interrompe al limite della propria area di rigore una azione promettente di Ikonè, al 10’ Mandragora ferma fallosamente una ripartenza di Tsadjout e al 15’ Brekalo allarga un braccio per difendere il pallone, ma colpendo Ferrari. Ventisette i falli complessivi fischiati da Marcenaro. Regolari entrambe le reti della Fiorentina. In occasione del gol dello 0-2 per gli ospiti sono regolari sia la posizione di Mandragora, servito da Barak, che quella di Cabral che è sia dietro la linea del pallone che del penultimo difendente avversario.



VAR: Guida 6

Ha solo dovuto dare la conferma dei gol.