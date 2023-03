Fiorentina, Italiano e il pugno a Bianco: "Una roba vergognosa"

SIVAS - "E' una roba vergognosa". Vincenzo Italiano , nella conferenza stampa post- Sivasspor , ha definito così l'episodio occorso a Alessandro Bianco , colpito al volto da un pugno di un sostenitore avversario entrato in campo poco dopo la quarta rete della Fiorentina : "Non se lo aspettava nemmeno, ha il naso rotto - prosegue Italiano - Sembrava una festa, loro hanno spinto i giocatori con lo stadio pieno e questo gesto rovina tutto. Un ragazzo di 20 anni che subisce una cosa del genere macchia una bella partita e lo spettacolo visto durante il match grazie al bel pubblico che ho visto stasera". Amarezza per il gesto a parte, il campo ha raccontato di una bella vittoria della Fiorentina : "Sul resto - sottolinea Italiano - sono contento, si è detto che fatichiamo a recuperare: ma abbiamo ribaltato e vinto una partita contro una squadra scesa in campo con l'intenzione di batterci. E siamo orgogliosi per il risultato. Lo stadio era pieno, hanno spunto tanto, abbiamo sofferto veemenza e furore, hanno trovato il gol. Poi siamo stati bravi a reagire e pareggiare. Nella ripresa siamo stati concentrati. Sono contento per Milenkovic , la scelta di schierarlo è stata dettata proprio dal voler sfruttare le palle inattive, era una soluzione che abbiamo provato".

"L'avevamo preparata nei minimi dettagli, curando tutto. Fisicamente eravamo pronti alla battaglia, è la dimostrazione di quanto di tenevamo. Ora attendiamo l'avversario dei quarti, ma siamo orgogliosi per quanto fatto. Abbiamo studiato bene il Sivasspor e sapevamo di cose erano capaci. Un grande in bocca al lupo per il loro proseguimento di stagione e chissà se ci rivedremo. Gaetano? Deve avere pazienza, ha avuto un brutto infortunio e la ricaduta non andava sottovalutata. Deve restare sereno, abbiamo fiducia nelle sue qualità, quando verrà chiamato in causa deve dare tutto. Sono contento per il gol: dai ragazzi mi aspetto questo. In questi due mesi devono farsi trovare pronti tutti, come ha fatto Ranieri: abbiamo la mentalità da squadra vera", ha concluso Italiano.