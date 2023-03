Moviola Sivasspor-Fiorentina, regolare il gol di Milenkovic. Arslan, rosso ok

Tutto regolare sul gol del Sivasspor: la bordata di Yesilyurt dalla distanza non implica la presenza di Caicedo sulla traiettoria, perciò la visuale di Terracciano non è disturbata da un eventuale fuorigioco. Rischia Milenkovic, nei pressi della metà campo, per la trattenuta su Caicedo che frana a terra. Anche Dodo, che aggancia Saiz ai venti metri, è al limite dell’ammonizione: Dabanovic, nell’occasione, applica la regola del vantaggio a favore del Sivasspor. Reclamano a lungo i giocatori turchi dopo il 2-1 della Fiorentina: il contatto tra Milenkovic e Goutas (ammonito dopo le proteste prolungate) non presenta anomalie, nonostante il difensore finisca a terra.