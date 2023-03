Fiorentina-Lecce 1-0, le pagelle: colonna Amrabat, Baschirotto lotta

Italiano (all.) 7 La sua squadra si dimostra più forte di assenze e stanchezza: nonostante il turnover, i viola rimangono fedeli ai suoi principi di gioco.

P. Terracciano 6,5

Passa un primo tempo da spettatore mentre nella ripresa deve subito mettere una pezza su Di Francesco.

Dodo 7

È on fire e si capisce già dalle prime discese. Fa un recupero fantastico su Di Francesco ma se lo perde in avvio di secondo tempo. Solita gara al galoppo.

Milenkovic 6,5

Si conferma in un momento di gran forma, annullando Colombo e nel finale Ceesay.

Igor 6,5

Viene graziato da Colombo quando si addormenta palla al piede ma resta attento in ogni lettura difensiva.

Biraghi 6

Out a Sivas, non dà quel contributo che di norma si richiede a un giocatore fresco. Attento nelle letture difensive, si propone poco in attacco.

Amrabat 7,5

È la solita colonna della mediana. Fenomenale nel recuperare palloni e nello slalom in chiusura di gara che però non chiude con la rete.

Mandragora 6,5

Stenta a entrare in partita ma l’azione del gol nasce dai suoi piedi. Nella ripresa cresce e contribuisce a centrare la vittoria.

Duncan (40’ st) 6

Mette al servizio i suoi muscoli per i tre punti.

Gonzalez 7

Gallo gli nega la gioia del gol e nella ripresa protesta per un rigore. Meno attivo sotto porta, recupera però tanti palloni.

Ikoné (40’ st) sv

Venti minuti di belle giocate ma tante palle perse.

Barak 6

Hjulmand è un pessimo cliente ma cresce alla distanza e sfiora il gol. Si conferma prezioso nei momenti di pressione.

Bonaventura (40’ st) 6

Il tempo di entrare e di scaldare i guantoni a Falcone.

Saponara 7

La prima occasione è sui suoi piedi ma Falcone salva, pochi minuti dopo pennella una palla per Gonzalez che Gallo trasforma in autogol.

Sottil (25’ st) 6

Ha una voglia folle di spaccare il mondo ma a dispetto della grinta gli manca sempre lo spunto. Gli servirà minutaggio.

Kouame 6

Il suo compito è mandare in tilt Baschirotto e Umtiti ma ci riesce a metà. Garantisce all’attacco vivacità, lavorando tanto anche in fase difensiva.

Cabral (25’ st) 6

Porta solidità provando fino all’ultimo a trovare l’ennesima rete del suo momento d’oro.

Lecce

Baroni (all.) 5,5

Premia 10/11 della squadra andata ko col Torino ma il risultato non è quello che sperava. La tattica uomo su uomo non paga.

Falcone 6

Dimostra poco fairplay non ammettendo di aver toccato il pallone sulla sassata di Saponara in avvio e alla mezz’ora viene tagliato fuori sull’autogol di Gallo. Resta il dubbio se il portiere abbia chiamato il pallone e non sia poi uscito.

Gendrey 5,5

Si perde Saponara in occasione del cross che porta al gol e nella ripresa è costretto a uscire per un problema.

Cassandro (33’ st) sv

Debuto amaro in A.

Baschirotto 6

Fa a sportellate con Kouame vincendo quasi sempre i duelli ma i suoi appoggi in fase di impostazione sono rivedibili.

Umtiti 6

Tagliato fuori in occasione del gol, se la cava con Gonzalez e poi con Cabral. Ammonito, salterà la trasferta di Empoli alla ripresa.

Gallo 5

Sullo sfortunato autogol si trova al posto giusto ma fa la cosa più sbagliata di tutte.

Blin 5,5

Galleggia sulla linea di centrocampo senza dare un contributo. Commette leggerezze non da lui e Baroni lo richiama per primo in panchina.

Maleh (25’ st) 5,5

Entra e si becca subito un giallo: troppa foga da ex.

Hjulmand 6

Il suo compito è quello di limitare ogni giocata di Barak ma finisce per annullare solo se stesso in costruzione. Rischia spintonando Gonzalez in area.

Gonzalez 5,5

Duellare sulla mediana con Amrabat è un compito ai limiti dell’umano e infatti spesso finisce per essere travolto.

Helgason (33’ st) sv

Non riesce ad incidere.

Strefezza 6

Si divora in avvio una buona chance e sparisce. Si ripresenta nel secondo tempo con un bel pallone per Di Francesco ma poi combina poco altro.

Oudin (25’ st) 5,5

Non lascia tracce di sé.

Colombo 5

Igor gli regala un pallone delizioso ma né lui né Strefezza ne approfittano. Nello stadio del suo idolo Batistuta, non incanta.

Ceesay (38’ st) sv

Di Francesco 5,5

Trovarsi sulla stessa fascia di Dodo in questo periodo è una sciagura e quell’unica chance che gli capita in avvio di ripresa gli viene murata.