La Fiorentina cerca casa: "Il Franchi sarà inagibile per due anni"

Fiorentina due anni lontana da Firenze : si era capito, si sapeva, adesso c’è la certezza perché a dirlo è stato Dario Nardella - dopo aver sottolineato di aver condiviso la cosa con la società viola stessa - e allora dubbi non ce ne sono più. Il dubbio, semmai, a questo punto è un altro e definirlo bello grosso è poco, come rilevante è la decisione ad esso correlata una volta risolto: dove giocherà la Fiorentina in questi due anni?

Biennio sabbatico

Intanto, due anni significano due stagioni calcistiche, secondo quanto riferito dal sindaco di Firenze a margine di un evento all’Abbazia di San Miniato al Monte. «Siamo d’accordo che la scelta prioritaria è che la Fiorentina giochi fuori dal “Franchi” per due campionati, dalla metà del 2024 alla metà del 2026. Noi cominceremo i lavori propedeutici già quest’estate, poi le cose più visibili si vedranno a dicembre con i macchinari che arriveranno per fare i lavori più importanti, ma nei primi sei mesi del 2024, comunque, la Fiorentina continuerà a giocare allo stadio. La scelta prioritaria, come dicevo e salvo cambiamenti di idee all’ultimo momento, è quello di tenere distinto il cantiere con le partite della squadra e ne ho parlato con Joe Barone proprio domenica scorsa durante la partita con il Lecce: il rapporto è eccellente».

Prima la curva ferrovia

E fin qui la parte di Palazzo Vecchio con date, appuntamenti, scenari e, soprattutto, la notizia che la Fiorentina si attendeva, certo, ma che ora apre “ufficialmente” la caccia allo stadio che dovrà ospitare i campionati 2024-25 e 2025-26 della squadra viola, per poi tornare nel “nuovo” Franchi dalla stagione 2026-27. Ma c’è una scadenza ancora: come ha detto Nardella, il piano consentirà alla Fiorentina di giocare al “vecchio” Franchi per tutta la prossima stagione, ma nei mesi da gennaio a maggio 2024 con una capienza ridotta, perché i primi lavori riguarderanno la Curva Ferrovia che diventerà in automatico inagibile. Da quel momento, però, prenderà forma la nuova casa viola.

Soggetti interessati

«La gara - ha aggiunto Nardella - è andata molto bene. Ci sono pervenute tante proposte, al di là perfino delle nostre aspettative, e questo è molto positivo: il mese prossimo invieremo le lettere d’invito a tutti i partecipanti che rientrano nei criteri e sono in possesso dei requisiti: echi vorrà, si presenterà, poi noi individueremo a luglio il soggetto affidatario a cui daremo l’incarico».