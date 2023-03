Fiorentina, Sirigu stagione a rischio: va ko ed esce in ambulanza

FIRENZE - Non è una stagione particolarmente propizia per Salvatore Sirigu. L’inizio del campionato non è stato esaltante nel Napoli, tanto che durante la finestra di mercato invernale l’ex estremo difensore del Torino si è trasferito a Firenze. Ma anche qui la malasorte non sembra essersi dimenticata di lui.

L'augurio del Napoli

Durante l’allenamento mattutino svolto allo stadio Franchi, durante un’amichevole contro la formazione dilettanti del Seravezza Pozzi, il portiere ha subito un infortunio al tendine d'Achille nel tentativo di salvare un pallone a ridosso della linea di fondo campo. Sirigu è stato immediatamente soccorso dal medico sociale; il problema è piuttosto serio, tanto che Sirigu è stato costretto a lasciare il campo in barella ed è stato portato via in ambulanza. Nelle prossime ore il portiere verrà sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. "Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo", scrive tu Twitter il Napoli, squadra in cui Sirigu ha militato fino allo scorso gennaio.