Fiorentina, ipotesi Braglia: il duro striscione dei tifosi del Modena

MODENA - Continua a far discutere quanto sta succedendo sui lavori per il Franchi, con un progetto legato alla ristrutturazione dello stadio che rischia di costringere la Fiorentina a trovare una nuova casa per le prossime due stagioni. L'ultima ipotesi messa in risalto è quella dell'utilizzo dello stadio Alberto Braglia del Modena.