Fiorentina, in 35.000 alla carica: al Franchi gioca tutta la città

FIRENZE - Di 35.000 in 35.000, da una trasferta stile “ Franchi ” trasportato a 250 chilometri di distanza a un “Franchi” (vero) ancora su numeri che superano e quindi aggiornano la media attuale delle presenze casalinghe: l’onda viola non si ferma più e da San Siro ad oggi, passando per Cremona , sta facendo surfare oltre 40.000 tifosi in una settimana. Dimostrazione che potrebbe sembrare incredibile (ed è comunque incredibile, in effetti) se non ci fossero di mezzo appunto la Fiorentina, Firenze e i sostenitori viola : di sicuro l’entusiasmo che da queste parti appartiene al dna del rapporto tra la squadra e la sua gente, in questo momento è a un livello molto alto.

Violamania

Merito dei risultati, delle nove vittorie di fila in una stagione e utili ad eguagliare il record che risaliva al 1959-60 (non ieri, insomma, e sì che di “Fiorentine” forti da allora ce ne sono state), merito della formazione di Italiano che queste nove vittorie le ha messe insieme dal 22 febbraio (3-2 al Braga nella partita di ritorno dei 16esimi di Conference League) a mercoledì scorso allo "Zini", senza più conoscere un ostacolo che fosse uno a interrompere il percorso netto. Vinceva la Fiorentina, cresceva l’entusiasmo di Firenze, fino ad allora sopito e cloroformizzato più che altro dalle difficoltà in campionato: rimesse le cose a posto anche lì, è scoppiata la violamania per questa squadra bella e vincente.

Entusiasmo e passione

E si torna così all’ultima settimana esatta, dall’Inter che è stata sabato scorso a San Siro allo Spezia che sarà oggi al “Franchi". C’erano 2.300 tifosi di Biraghi e compagni al “Meazza” lassù in cima al terzo anello della Curva Sud a gioire per il successo sui nerazzurri e ce ne saranno nei “dintorni” di 35.000 questo pomeriggio, con ulteriore e inevitabile ritocco della media già sostanziosa per le gare interne (32.500 al momento, club viola settimo in questa classifica particolare). E nel mezzo alle due gare di campionato, sono stati 4.500 (e forse di più) tre giorni fa a Cremona per l’andata della semifinale di Coppa Italia, occupando non solo il settore ospiti dello stadio grigiorosso in tutta la sua capienza (2.500 posti), ma anche una bella fetta dei due settori adiacenti. Tutti messi insieme, si supera abbondantemente il tetto dei 40.000, a dimostrazione questa sì ormai abituale di una passione meravigliosa che si alimenta con i risultati. E se vincere aiuta a vincere e a creare un’attitudine, i tifosi viola ci credono così tanto e con tanta convinzione da riempire nuovamente il “Franchi”, dopo i 34.600 che c’erano con il Lecce e i 40.400 con il Milan, giusto per citare gli ultimi due esempi. Fatta la tara con la “quota avversari”, non c’è dubbio che sia il popolo viola a trascinare la Fiorentina. Come aveva chiesto Vincenzo Italiano. «Contro lo Spezia - ha detto il tecnico al sito del club viola introducendo l’impegno odierno - ci giochiamo molto: mancano ancora dieci partite alla fine del campionato e, con trenta punti a disposizione, non abbiamo intenzione di fermare la nostra rincorsa. Vogliamo far bene davanti al nostro pubblico».