Fiorentina, come si fa fra un anno a dire: “Ora andate via dal Franchi”?

Oggi, alle 14,30, l’orario di inizio di una Serie A di cui si è persa perfino l’eco, si gioca Fiorentina-Spezia, sfida fra l’ottava e la diciassettesima della Serie A. La squadra di Italiano ha giocato e vinto sabato 1° aprile a Milano contro l’Inter, giovedì scorso a Cremona in Coppa Italia e ora rimette piede al Franchi per puntare a un record: la decima vittoria di fila. Il Franchi avverte il momento storico e aspetta la sua squadra riempiendosi di viola. Oggi ci saranno 35.000 spettatori, un numero straordinario che Firenze ha già toccato in passato, quando la squadra volava come sta volando adesso.

C’è da sentirsi male al pensiero che fra un anno, e per due anni di fila, questo tesoro venga disperso o quanto meno ridotto ai minimi termini. Per due anni, dal 2024 al 2026, il Franchi chiuderà le porte ai tifosi, li allontanerà dalla loro casa perché venga rifatta, modernizzata e adeguata alle esigenze attuali. Nel frattempo l’Europa ha posto dei dubbi sul finanziamento, attraverso il PNRR, dell’opera, ma dopo aver annunciato la chiusura dello stadio di Campo di Marte ancora non si sa dove giocherà la Fiorentina in quelle due stagioni, così come la società non sa ancora né il costo, né la durata della concessione.

Pensate a 35.000 tifosi fiorentini che tutti insieme vanno a Empoli, città di 48.000 abitanti, per una partita di calcio. A noi sembra impossibile solo immaginarlo. Ma questo è solo uno dei problemi. L’altro, quello calcistico, è quanto perde la squadra giocando sempre e comunque in trasferta. Cento partite, o forse più, fuori casa in due anni. Forse è meglio rivedere il progetto, magari allungando i tempi, ma la Fiorentina deve restare a casa sua anche durante i lavori. Se in uno stadio si gioca a calcio, il calcio esige il rispetto. I tifosi pure.