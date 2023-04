Fiorentina, Italiano dopo il pari con lo Spezia: "L'unico dispiacere è..."

FIRENZE - "La decima vittoria mancata e non essere entrati nella storia della Fiorentina è l'unico dispiacere di oggi. Non esiste rischiare di macchiare una grande gara con una palla persa. Noi abbiamo creato molto bene e preso due pali. Non era importante vincere per la classifica quanto per essere gli unici nella storia con dieci vittorie". Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo l'1-1 ottenuto con lo Spezia nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. "Errore di Igor? Di fronte a lui c'era uno dei migliori attaccanti della categoria, Nzola. I gol da rinvio del portiere sono evitabilissimi, Igor deve migliorare su queste cose e lo sa. Però non possiamo puntare il dito su un ragazzo che stava giocando così per un errore, passa in secondo piano".