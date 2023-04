Pagelle Fiorentina: Brekalo subito pericoloso

Italiano (all.) 6 La serie di vittorie prima o poi si “doveva” fermare, ma nove di fila rimangono tante e tanto è quello che comunque ha provato a fare la Fiorentina anche ieri per arrivare a dieci.

Terracciano 6

Partecipa con concorso di colpa al gol del pareggio ospite, ma nel finale si riscatta quando sceglie di non uscire dall’area pensando a coprire la porta a Shomurodov col fisico. Scelta premiata.

Dodo 6,5

Porta su palloni e difende nel primo tempo, mentre nella ripresa pensa soprattutto ad affondare il colpo diventando attaccante aggiunto.

Quarta 6,5

E’ lui a far iniziare la manovra da dietro con lanci spesso appropriati ed è lui a tenere unita la difesa viola quando la squadra è tutta protesa in avanti per cercare il gol-vittoria.

Igor 5

Giornata complicata contro un avversario come Nzola e il pari segnato dal bomber spezzino ne è il manifesto. Miss-match perso.

Biraghi 7

All’attivo la rete del momentaneo vantaggio prima rubando il pallone e poi provocando la deviazione decisiva di Wisniewski, una punizione quasi gol e un salvataggio nel finale. Il migliore dei suoi.

Castrovilli 6

Come a San Siro gioca nel posto di Amrabat per fare le due fasi di gioco. Qualche pausa, ma anche qualche buono spunto.

Barak (26’ st) sv

Entra nel momento di maggior confusione della gara.

Mandragora 5,5

Aveva abituato così bene che salta subito all’occhio anche una prestazione poco sotto la sufficienza. Forse gli è mancato proprio Amrabat.

Duncan (36’ st) sv

Perde il pallone da ultimo uomo, Terracciano lo salva.

Ikoné 5,5

Una cosa fatta bene in tutta la partita, che per lui dura sessanta minuti, è decisamente un po’ poco. A tratti confusionario.

Gonzalez (15’ st) 6

Cerca di dare subito sprint e concretezza all’azione viola.

Bonaventura 6

Galleggia come suo solito tra centrocampo e attacco, e ci prova in tutti i modi, ma senza lasciare stavolta il segno.

Sottil 5,5

Ultima da titolare il 18 settembre scorso: l’avvio è promettente con un paio di guizzi, cala ovviamente col trascorrere dei minuti.

Brekalo (15’ st) 6,5

Colpisce il palo subito appena entrato, vivace e pericoloso.

Cabral 6

Grande generosità, grande forza fisica a contrasto praticamente con tutti i difensori dello Spezia, ma il gol gli rimane in canna.

Jovic (36’ st) sv

Sfiora il gol con un diagonale.