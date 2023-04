Diretta Lech-Fiorentina 1-2: ora LIVE la partita di oggi

POZNAN - Quarti di finale di Conference League per la Fiorentina: la squadra di Italiano fa visita al Lech Poznan per i primi 90' della sfida. Dirige il bosniaco Irfan Peljto. Segui la gara in diretta.

21:47

Termina il primo tempo

Duplice fischio dell'arbitro Peljito: Lech Poznan e Fiorentina tornano negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 a favore della Viola. Apre Cabral in avvio, arriva il pari di Velde, poi Nico Gonzalez riporta avanti la squadra di Italiano. Sull'1-0 in proprio favore, la Fiorentina colpisce un palo con Brekalo.

21:47

Ci prova Cabral nel recuper

Cabral interviene in scivolata sul pallone, ma, da distanza ravvicinatissima, spara alto

21:45

Assegnati 2' di recupero

L'arbitro Peljto assegna due minuti di recupero

21:44

La Fiorentina sciupa il contropiede

Velde conclude da distanza ravvicinata, la Fiorentina recupera palla e parte in contropiede con Nico Gonzalez, Dodo al limite non aggancia e l'azione sfuma

21:41

La Fiorentina raddoppia con Nico Gonzalez, 1-2

Al 41' la Fiorentina va a segno con la rete del raddoppio: tutto nasce da un'azione insistita della Viola che culmina nel cross di Biraghi dalla sinistra indirizzato sul secondo palo, sul quale interviene Nico Gonzalez che di testa la spinge dentro: Lech Poznan 1, Fiorentina 2

21:36

Nico Gonzalez torna a provarci

Dopo il pari il Lech ha allentato la pressione, Al 36' si fa vedere la Firoentina con un nuovo tentantivo di Nico Gonzalez che lascia partire col mancino una conclusione a girare che non trova lo specchio di porta.

21:22

Reazione Fiorentina con Nico Gonzalez

Prova subito la reazione Nico Gonzalez: sinistro deviato in angolo

21:21

Velde pareggia, 1-1

Il Lech scende sulla corsia destra, la palla è per Ishak che fa sponda di testa per Velde che dal limite lascia partire un potente destro di prima intenzione che supera Terracciano: Lech-Fiorentina 1-1

21:20

Palo Fiorentina con Brekalo

Fiorentina vicina al raddoppio: Brekalo riceve nei pressi del limite dell'area e tenta una conclusione che impatta sul palo.

21:14

Il Lech ci prova con Ishak

Il Lech prova a spingere: conclusione di Ishak (servito da Velde) dall'interno dell'area di rigore che viene deviata in calcio d'angolo da Biraghi in scivolata.

21:12

Il Lech reclama un rigore

Proteste dei padroni di casa che lamentano una presunta spinta di Milenkovic in area ai danni di Ishak: l'arbitro Peljito fa giocare.

21:04

Cabral: Fiorentina subito in vantaggio

Fiorentina subito in vantaggio al 4': Nico Gonzalez ci prova col sinistro, ma la sua conclusione impatta sul palo, poi la palla arriva a Cabral che può metterla in rete: Lech-Fiorentina 0-1

21:03

Primo tentativo Lech

Milic, di testa, spedisce il primo pallone verso lo specchio della Fiorentina, da posizione ravvicinata, ma Terracciano controlla senza affanni.

21:00

Inizia la partita

Fischio d'inizio del direttore di gara Peljto: ha inizio la sfida tra Lech Poznan e Fiorentina, per i quarti di finale di Conference League. E' la Fiorentina a dare il calcio d'inizio.

19:55

Le formazioni ufficiali

LECH POZNAN (3-5-2): Bednarek; Pereira, Milic, Satka; Skoras, Kvekveskiri, Karlstrom, Velde, Rebocho; Marchwinski, Ishak. All. Van Den Brom. A disp.: Douglas, Sousa, Tsitaishvili, Gurgul, Amaral, Czerwinski, Loua, Holec, Sobiech.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Brekalo. All. Italiano. A disp.: Jovic, Saponara, Castrovilli, Ikone, Terzic, Venuti, Cerofolini, Duncan, Sottil, Barak, Igor, Kouame.

19:50

I precedenti

Fiorentina e Lech Poznan si affrontano oggi per la terza volta. Gli altri due confronti risalgono all'Europa League 2015/16 e sono in perfetto equilibrio, con una vittoria per parte.

19:45

La Fiorentina riprende il cammino in Europa

La Fiorentina torna ad esibirsi in Europa dove stasera alle 21 affronterà in Polonia il Lech Poznan per l'andata dei quarti di finale di Conference League. L'obiettivo è allungare la striscia di imbattibilità che dura da due mesi e il numero di successi consecutivi (ad ora 8) in questa competizione.

Stadion Poznan, Poznan