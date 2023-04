Italiano: "Brava Fiorentina, ma è solo il primo round"

POZNAN - "Una squadra che sa che anche se subisce gol non deve abbattersi: abbiamo prepato così la gara. Era dopo l'1-1 che non era semplice, lì devo fare i complimenti, siamo rimasti in gara e siamo andati in vantaggio a fine primo tempo". Lo ha dichiarato l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la gara dei quarti di finale di Conference League con il Lech Poznan: "Poi una grandissima ripresa, bravi a fare il terzo gol ed entrare subito in partita coi subentrati: è un vantaggio che ci teniamo stretto". Sulle condizioni di Nico Gonzalez, uscito a inizio ripresa: "Aveva un po' di giramento di testa, non so se ha preso un colpo, pensavamo di poterlo tenere in campo, ma non è nulla di grave. Gli esterni? Ikoné è entrato bene, Brekalo ha fatto un'ottima gara anche se poteva essere più concreto in un paio di occasioni, ma gli faccio complimenti. Tutti sono entrati bene, anche Sottil. E' solo il primo round: ci teniamo stretto il vantaggio, a Firenze cercheremo di fare il meglio". Italiano poi torna sulla gara: "Gli obiettivi erano due: non farli ragionare e fare attenzione alle palle dietro la difesa. Siamo stati bravi, l'unica volta in cui abbiamo concesso abbiamo preso gol. Rimane una squadra pericolosa. Siamo stati concreti, siamo in vantaggio di tre reti, gran merito va ai ragazzi. Se non sei aggressivo arrivano con gli esterni, ti mettono sotto: li abbiamo arginati, la nostra strategia ha pagato, vanno affrontati con grande rispetto, possono metterti in difficoltà sempre".