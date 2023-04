Barone e la lite con Gasperini: "Ecco cosa è successo negli spogliatoi"

FIRENZE - Il match di campionato tra Fiorentina e Atalanta al Franchi ha avuto in coda un finale concitato. Lo stesso direttore generale viola, Joe Barone , ha dichiarato di essere intervenuto per placare gli animi in campo tra i componenti delle due squadre: "Difficile commentare quello che è accaduto perché c'è un'indagine da parte della Procura Federale. Io sono entrato nello spogliatoio dell'Atalanta cercando di calmare gli animi, poi è successo quello che è successo. E' stata una partita molto tesa, sicuramente non un bell'esempio di fair play. Adesso lasciamo lavorare i componenti federali affinché prendano delle decisioni su quanto avvenuto ieri sera. Nel calcio ed in particolar modo in serie A - continua Barone - avremmo bisogno di maggior fair play. Negli anni scorso in trasferta a Bergamo io, Commisso e Vlahovic siamo stati oggetto di offese razziste. Noi e l'Atalanta in vista del prossimo incontro dovremmo lavorare per calmare gli animi".

Barone: "La Fiorentina è in ottima forma, Italiano sta ruotando tanti giocatori"

Sul buon momento della Fiorentina e sul pari ottenuto al Franchi con l'Atalanta: "Oggi la Fiorentina è una squadra forte, molto atletica, che fa pressing, che crea tante occasioni da gol. Purtroppo ieri il portiere dell'Atalanta è stato molto bravo. A parte il risultato che non ci fa felici perchè abbiamo fatto tanto per vincere la partita, però abbiamo lasciato una bella impronta sul campo, la Fiorentina ha fatto vedere tanta grinta, tanta voglia di vincere la gara e di portare a casa il risultato. Siamo una squadra che è in ottima forma, Italiano sta utilizzando tanti componenti della rosa con un turnover abbastanza importante". Il pensiero è già al match di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan: "Non dobbiamo sottovalutare adesso la partita di giovedì prossimo in Conference League perché il calcio viene spesso deciso da piccoli episodi. Sarà una sfida molto seria per noi, ormai siamo una realtà in Europa e possiamo rimanerci sia attraverso la Conference, che con la Coppa Italia che con il campionato di serie A, dal momento che siamo ancora impegnati in tre competizioni".



Barone: "Fiorentina lontana dal Franchi per due anni? Impensabile"

"Stiamo lavorando col Comune di Firenze per cercare di risolvere la situazione di dove giocare", durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi perché "è impensabile che la Fiorentina possa giocare due anni lontano dallo stadio Franchi o lontano da Firenze. Nel calcio mondiale non si è mai vista una situazione del genere. Bisogna capire tante componenti di questa situazione". Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, a margine di un evento a Firenze. "E' ormai da più di un anno che chiediamo chiarezza su questa vicenda, vogliamo capire in termini di concessione del Franchi, quale sarà il futuro dello stadio soprattutto in termini di costi - ha aggiunto -. Mi auguro che il Comune di Firenze ci comunichi il più presto possibile quali siano le nostre responsabilità circa il futuro del Franchi. Abbiamo una società molto sana, abbiamo bisogno di programmare bene il nostro futuro quindi vogliamo capire i costi dell'affitto dello stadio Franchi per i prossimi anni perché è una componente per noi molto importante".