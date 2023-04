Fiorentina, Italiano non si fida: "In Europa può accadere tutto"

FIRENZE - "Per la gara di domani, massima concentrazione e massima attenzione. Bisogna giocare con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto in Polonia: difficoltà e insidie sono dientro l'angolo. Dobbiamo scendere in campo come fatto a Poznan perché in Europa l'esperienza insegna che tutto può accadere". Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, non si fida del vantaggio (4-1 per la Viola) maturato nella gara d'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan e, anche alla luce di esperienze passate, mette in guardia i suoi: "Domani avremo la medesima situazione che abbiamo avuto nel match di ritorno col il Braga, ma dobbiamo approcciarla bene. Allora ci trovammo sotto di due reti perché il Braga iniziò meglio di noi. Stavolta deve essere differente, bisogna mantenere il vantaggio acquisito all'andata". Il tecnico ha poi dato qualche indicazione sugli indisponibili: "Non recuperiamo Amrabat, fuori Ikonè e Brekalo, cose normali in una settimana così compressa. Sono una perdita per noi ma sappiamo come muoverci e come giocare, tutti quelli che vanno in campo sanno del valore della partita. Siamo una squadra matura".