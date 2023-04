Fiorentina-Lech 2-3: gol e highlights della partita di Conference VIDEO

FIRENZE - Qualificazone, non senza qualche patema d'animo, per la Fiorentina. La squadra di Italiano, vittoriosa per 4-1 all'andata, subisce il ritorno del Lech Poznan che nel primo tempo passa in vantaggio con Afonso Sousa in avvio e, nella ripresa, colma pienamente lo svantaggio con il calcio di rigore (il Var rileva un fallo di Terzic su Skoras) trasformato da Velde e il tris messo a segno da Sobiech. Al 78' però la Viola può tirare un sospiro di sollievo, quando Sottil mette il pallone dell'1-3 in rete: in pieno recupero il sigillo di Castrovilli vale la sicurezza, è la Fiorentina ad approdare alle semifinali di Conference.