Monza-Fiorentina, le pagelle dei viola: Kouame, gol e assist

Italiano (all.) 5,5 Cambiando sei uomini rispetto al Lech Poznan sembra aver individuato la pozione della vittoria: i due esterni scelti per l’attacco segnano subito. Ma la Fiorentina dura pochissimo si allontana dall’obiettivo dichiarato in campionato, cioè l’ottavo posto.

Terracciano 5

Incerto. Valuta male la traiettoria del collega Di Gregorio e non riesce ad evitare il 2-2. Ma anche prima non era stato impeccabile.

Dodo 5,5

La qualità e la spinta si vedono solo nei primi venti minuti. Poi è tutto brutto.

Terzic (35’ st) sv

Milenkovic 5,5

Barcolla, anche se fa meno danni di altri compagni.

Martinez Quarta 4,5

E’ lui a rimettere in pista il Monza con due disattenzioni inaccettabili: Caprari e Mota lo travolgono. Il peggiore in campo.

Biraghi 6

Preciso nell’angolo che produce il vantaggio della Viola, sfortunato sull’autogol.

Amrabat 5

Discreto in regia, soprattutto nella prima mezz’ora. Ma quell’intervento su Mota che causa il rigore è concettualmente insensato.

Duncan (26’ st) 6

Prova a bilanciare una squadra protesa in avanti alla ricerca del pareggio. E con un tiro stuzzica il Monza.

Mandragora 6

Corre e aggredisce. Non sempre con costrutto.

Jovic (26’ st) 5,5

Lontano dalla porta, non aggiunge molto.

Kouame 7

Splendente per venti minuti, in cui sembra Cristiano Ronaldo: gol e assist. Poi però sparisce, peccato.

Barak 5,5

Si ingolfa quasi sempre negli ultimi sedici metri. Deludente.

Castrovilli (14’ st) 5,5

Rischia un fallo da rigore, ne chiede uno che non c’è. Niente di più.

Saponara 6,5

Il gol, il terzo del suo campionato, è da centravanti più che da trequartista. Ma nella sua partita c’è poco altro.

Sottil (14’ st) 5,5

Non viene mai via in dribbling. Così non serve.

Cabral 5

Si muove tantissimo. Ma nell’area rossa si nota solo per idee inesatte.